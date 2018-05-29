Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
491 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]29.05.2018 12:40
Реал ефектно представив нову форму на наступний сезон. ФОТО, ВІДЕО
|Марсело в новій формі
Мадридський Реал показав, у якій формі гратиме наступного сезону.
Дизайн екіпіровки фактично не змінився. Спонсором залишився Адідас, домашній комплект буде білий, а виїздний - майже чорний.
Нагадаємо, що Реал виграв Лігу чемпіонів 2017/18.
Los colores del campeón. 🏆⚪🏆⚪🏆— #CHAMP13NS 🏆⚽️ (@realmadrid) 29 мая 2018 г.
Nuestra nueva 1ª equipación @adidasfootball.
👕 YA DISPONIBLE: https://t.co/d6Cskx3cD7#HalaMadrid #HereToCreate pic.twitter.com/qqlgCRUn06
No eres nadie hasta que creas... 🏆🏆🏆— #CHAMP13NS 🏆⚽️ (@realmadrid) 29 мая 2018 г.
¡Nuestra nueva primera y segunda equipación @adidasfootball!
👉 https://t.co/oqxy4j0apt#HalaMadrid #HereToCreate pic.twitter.com/0vAm2idDhE
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