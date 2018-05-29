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29.05.2018  13:53

Захисник збірної України відновиться до гри з Марокко

Богдан Бутко

Захисник Шахтаря і збірної України Богдан Бутко буде готовий зіграти проти збірної Марокко.

Про це розповів сам футболіст.

"Підхопив якийсь вірус. До матчу буду готовий", - цитує гравця "Команда №1".

Раніше повідомлялося, що Бутко захворів, але поки знаходиться в розташуванні збірної.

Серед травмованих також Роман Яремчук, Ярослав Ракицький, Віталій Буяльський, Віктор Циганков та Володимир Шепелєв.





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