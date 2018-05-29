Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
163 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]29.05.2018 13:53
Захисник збірної України відновиться до гри з Марокко
|Богдан Бутко
Захисник Шахтаря і збірної України Богдан Бутко буде готовий зіграти проти збірної Марокко.
Про це розповів сам футболіст.
"Підхопив якийсь вірус. До матчу буду готовий", - цитує гравця "Команда №1".
Раніше повідомлялося, що Бутко захворів, але поки знаходиться в розташуванні збірної.
Серед травмованих також Роман Яремчук, Ярослав Ракицький, Віталій Буяльський, Віктор Циганков та Володимир Шепелєв.
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