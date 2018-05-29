Гравець Олімпіка перейде в російський клуб?

Йосип Вукович

Хавбек Олімпіка Йосип Вукович потрапив в сферу інтересів російських клубів.

Відомо про інтерес др гравця з боку Крильєв Совєтов.

За російський клуб виступає Дмитро Немчанінов, який весняну частину чемпіонату провів в оренді в Олімпіку, а також екс-форвард Динамо і Дніпра Сергій Корніленко, пише FootBoom.

Вукович перейшов у Олімпік в березні, провів за донецький клуб 8 матчів.

Раніше була інформація, що Олімпік та Десна можуть об'єднатися в один клуб.