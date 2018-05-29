Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
207 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]29.05.2018 14:11
Гравець Олімпіка перейде в російський клуб?
|Йосип Вукович
Хавбек Олімпіка Йосип Вукович потрапив в сферу інтересів російських клубів.
Відомо про інтерес др гравця з боку Крильєв Совєтов.
За російський клуб виступає Дмитро Немчанінов, який весняну частину чемпіонату провів в оренді в Олімпіку, а також екс-форвард Динамо і Дніпра Сергій Корніленко, пише FootBoom.
Вукович перейшов у Олімпік в березні, провів за донецький клуб 8 матчів.
Раніше була інформація, що Олімпік та Десна можуть об'єднатися в один клуб.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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