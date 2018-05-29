Порту ще може продати футболіста, яким цікавиться Динамо

Гонсалу Пасієнсія

Португальський нападник Порту Гонсало Пасьєнсія все ж може покинути клуб найближчим часом.

Раніше з'явилася інформація про інтерес до 23-річного нападника збірної Португалії з боку київського Динамо, але пізніше головний тренер Порту Сержіу Консейсау вирішив дати шанс Пасьєнсії і взяти його на тренувальний збір.

Проте зараз, за інформацією джерела, майбутнє форварда в Порту знову туманне, а на нього претендують кілька іноземних клубів, пише Динамомания.