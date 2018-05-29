Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
242 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]29.05.2018 15:12
Порту ще може продати футболіста, яким цікавиться Динамо
|Гонсалу Пасієнсія
Португальський нападник Порту Гонсало Пасьєнсія все ж може покинути клуб найближчим часом.
Раніше з'явилася інформація про інтерес до 23-річного нападника збірної Португалії з боку київського Динамо, але пізніше головний тренер Порту Сержіу Консейсау вирішив дати шанс Пасьєнсії і взяти його на тренувальний збір.
Проте зараз, за інформацією джерела, майбутнє форварда в Порту знову туманне, а на нього претендують кілька іноземних клубів, пише Динамомания.
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