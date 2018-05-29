Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
140 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]29.05.2018 15:25
Селезньов розповів, чому матч проти Марокко важливий для України
|Євген Селезньов
Форвард національної збірної України Євген Селезньов розповів про тренувальний процес збірної та підготовку до гри з Марокко.
Через декілька років поза складом збірної Євген Селезньов отримав виклик до головної команди країни.
"Все добре. Йде робочий процес, готуємося до майбутнього товариського матчу. Приємно, що в команді панує гарний настрій, дружня обстановка.
Матч с Марокко носить товариський статус, тому, в першу чергу, він важливий в контексті підготовки до офіційних матчів в Лізі націй. Це головний акцент нашої підготовки." цитує Євгена Селезньва Команда 1.
Нагадуємо, раніше Шапаренко порівняв себе з Іньєстою і розповів про адаптацію в збірній України
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