Селезньов розповів, чому матч проти Марокко важливий для України

Євген Селезньов

Форвард національної збірної України Євген Селезньов розповів про тренувальний процес збірної та підготовку до гри з Марокко.

Через декілька років поза складом збірної Євген Селезньов отримав виклик до головної команди країни.

"Все добре. Йде робочий процес, готуємося до майбутнього товариського матчу. Приємно, що в команді панує гарний настрій, дружня обстановка.

Матч с Марокко носить товариський статус, тому, в першу чергу, він важливий в контексті підготовки до офіційних матчів в Лізі націй. Це головний акцент нашої підготовки." цитує Євгена Селезньва Команда 1.

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