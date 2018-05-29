Форвард Карпат провів 84 хвилини за збірну Болівії в матчі з США

Родріго Варгас

Нападник Карпат Родріго Варгас вперше в кар'єрі вийшов у стартовому складі збірної Болівії.

Він провів 84 хвилини в товариському матчі проти США - 0:3.

Це був 4-й матч за збірну Болівії для 23-річного форварда. Дебютував він у складі команди ще 7 лютого 2013 року.

Як відомо, Карпати підписали Варгаса в березні 2018 року.