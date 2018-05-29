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160 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]29.05.2018 16:23
Форвард Карпат провів 84 хвилини за збірну Болівії в матчі з США
|Родріго Варгас
Нападник Карпат Родріго Варгас вперше в кар'єрі вийшов у стартовому складі збірної Болівії.
Він провів 84 хвилини в товариському матчі проти США - 0:3.
Це був 4-й матч за збірну Болівії для 23-річного форварда. Дебютував він у складі команди ще 7 лютого 2013 року.
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