Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
206 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]29.05.2018 16:28
Матч Україна - Албанія можуть скасувати
29 травня буде визначена доля матчу Албанія-Україна.
Через невідповідний стан газону на стадіоні в Евіані товариська зустріч між збірними України і Албанії опинилася під загрозою проведення.
Були проведені переговори з представниками ФІФА і надані їм фото газону на стадіоні в Евіані. Матч можуть або перенести на іншу арену, або він буде скасований.
Організатором товариській зустрічі є Албанія, Україна - запрошена збірна. Тому ФФУ не займається організацією цього матчу.
За інформацією Tribuna.com, ФІФА до кінця дня має прийняти відповідне рішення.
Нагадаємо, раніше Григорій Суркіс висловив свою думку щодо відміни матчу.
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