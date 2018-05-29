Матч Україна - Албанія можуть скасувати

29 травня буде визначена доля матчу Албанія-Україна.

Через невідповідний стан газону на стадіоні в Евіані товариська зустріч між збірними України і Албанії опинилася під загрозою проведення.

Були проведені переговори з представниками ФІФА і надані їм фото газону на стадіоні в Евіані. Матч можуть або перенести на іншу арену, або він буде скасований.

Організатором товариській зустрічі є Албанія, Україна - запрошена збірна. Тому ФФУ не займається організацією цього матчу.

За інформацією Tribuna.com, ФІФА до кінця дня має прийняти відповідне рішення.

Нагадаємо, раніше Григорій Суркіс висловив свою думку щодо відміни матчу.