Золотий матч Другої ліги може відбутись у Києві

Золотий матч Другої Ліги між Агробізнесом та СК Дніпро-1 може відбутись на НСК Олімпійський.

Поєдинок запланований на 9-е червня.

Цього тижня відбудеться Рада ліг для того, щоб це питання підняти на обговорення і затвердити, пише уа-футбол.

Раніше повідомлялось, що Золотий матч Другої ліги приймуть Черкаси.