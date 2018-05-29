Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
211 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
29.05.2018  17:23

Золотий матч Другої ліги може відбутись у Києві

 

Золотий матч Другої Ліги між Агробізнесом та СК Дніпро-1 може відбутись на НСК Олімпійський.

Поєдинок запланований на 9-е червня.

Цього тижня відбудеться Рада ліг для того, щоб це питання підняти на обговорення і затвердити, пише уа-футбол.

Раніше повідомлялось, що Золотий матч Другої ліги приймуть Черкаси.





Останні публікації
14.05.2018
Інше

Ставки на події в спортивному світі – нюанси

 
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей

Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
 
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
Усі публікації
Новини
20:22
Теніс. Майже 500 днів потому: знаменита американка успішно повернулася у Grand Slam
19:59
Футбол. В Азербайджані зробили заяву щодо українського тренера
19:48
Теніс. Світоліна: Поки мої відносини із Парижем та Ролан Гаррос складаються добре
19:27
Футбол. Стадіон Чорноморця продадуть з аукціону: названо початкову ціну
18:52
Футбол. Стало відомо, чи покарає Рамоса УЄФА за фол на Салаху у фіналі Ліги чемпіонів
18:21
Футбол. В іспанському договірному скандалі знайдений український слід
17:58
Футбол. В рейтингу УЄФА київське Динамо в топ-30, Шахтар - 14-й
17:40
Футбол. Дніпро-1 підписав гравця Зірки
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
26.04.2018

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!