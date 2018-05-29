Дніпро-1 підписав гравця Зірки

Ігор Загальський

Екс-півзахисник Зірки Ігор Загальский став гравцем Дніпро-1.

Деталі угоди не повідомляються.

Дніпро-1, нагадаємо, вийшов в першу лігу за підсумками сезону.

27-річний Загальский належав Дніпру в сезоні 2010/2011, але грав тільки за дубль. За Зірку він виступає з 2012 року.

Як відомо, Зірка залишила УПЛ, програвши Десні в плей-офф.