Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
147 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]29.05.2018 17:40
Дніпро-1 підписав гравця Зірки
|Ігор Загальський
Екс-півзахисник Зірки Ігор Загальский став гравцем Дніпро-1.
Деталі угоди не повідомляються.
Дніпро-1, нагадаємо, вийшов в першу лігу за підсумками сезону.
27-річний Загальский належав Дніпру в сезоні 2010/2011, але грав тільки за дубль. За Зірку він виступає з 2012 року.
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