В рейтингу УЄФА київське Динамо в топ-30, Шахтар - 14-й

УЄФА представила оновлений рейтинг клубів за підсумками сезону-2017/18.

Як відомо, рейтинг розраховується за виступами клубів в єврокубках за останні 5 сезонів.

Лідирує в рейтингу мадридський Реал, далі йдуть Атлетико, Баварія і Барселона.

1. Реал

2. Атлетико

3. Баварія

4. Барселона

5. Ювентус

6. Севілья

7. ПСЖ

8. Манчестер Сіті

9. Арсенал

10. Боруссія Дортмунд

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14. Шахтар

23. Динамо

44. Дніпро

135. Зоря

139. Чорноморець

142. Олександрія

143. Олімпік

144. Ворскла

Раніше повідомлялося, що Барселона випередила Реал в авторитетному рейтингу, Шахтар - вище за Динамо.