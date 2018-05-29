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29.05.2018  17:58

В рейтингу УЄФА київське Динамо в топ-30, Шахтар - 14-й

 

УЄФА представила оновлений рейтинг клубів за підсумками сезону-2017/18.

Як відомо, рейтинг розраховується за виступами клубів в єврокубках за останні 5 сезонів.

Лідирує в рейтингу мадридський Реал, далі йдуть Атлетико, Баварія і Барселона. 

1. Реал
2. Атлетико
3. Баварія
4. Барселона
5. Ювентус
6. Севілья
7. ПСЖ
8. Манчестер Сіті
9. Арсенал
10. Боруссія Дортмунд

...

14. Шахтар
23. Динамо
44. Дніпро
135. Зоря
139. Чорноморець
142. Олександрія
143. Олімпік
144. Ворскла

Раніше повідомлялося, що Барселона випередила Реал в авторитетному рейтингу, Шахтар - вище за Динамо.





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