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Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
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29.05.2018  18:21

В іспанському договірному скандалі знайдений український слід

 

30 з 59 провідних букмекерських компаній світу зняли з лінії матч 41-го туру Сегунди між Уескою і Хімнастіком (0:1).

Більшість букмекерів заблокували можливість робити ставки на цей матч за півтори години до стартового свистка через аномально високий обсяг ставок.

Генеральний секретар незалежної європейської організації Federbet (і за сумісництвом глава Комітету з етики та чесної гри ФФУ) Франческо Баранка підтвердив, що цей матч знаходиться під підозрою.

За словами Баранки, люди, які роблять ставки, могли б заробити на цьому матчі не менше € 10 мільйонів.

Також він зазначив, що великий обсяг ставок йшов з України, яка дуже далека від другого іспанського дивізіону. Зокрема, великі обсяги ставок на цей матч робили в Києві, Полтаві, Харкові, Миколаєві та Одесі.

Іспанські футбольні влада приступила до розслідування інциденту, пише sport.ua.

Раніше повідомлялося, що в Україні почалася масова облава на організаторів договірних матчів.





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