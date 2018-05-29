Стало відомо, чи покарає Рамоса УЄФА за фол на Салаху у фіналі Ліги чемпіонів

Серхіо Рамос

УЄФА не буде застосовувати санкції щодо захисника Реала Серхіо Рамоса за підсумками фіналу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля.

Нагадаємо, що в першому таймі Рамос завдав пошкодження форварду Ліверпуля Мохамеду Салаху, в результаті чого єгиптянин травмував плече був замінений.

На початку другого тайму Рамос ліктем атакував воротаря мерсисайдського клубу Лоріса Каріуса, що також залишилося без уваги судді. Через дві хвилини після цього епізоду Каріус пропустив курйозний гол від Каріма Бензема, пише ua-football.com.

Як відомо, раніше єгипетський юрист зібрався відсудити у Рамоса мільярд євро за травму Салаху.

Також італійський журналіст назвав капітана Реала "сином шлюхи".