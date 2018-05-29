Стадіон Чорноморця продадуть з аукціону: названо початкову ціну

Стадіон Чорноморець

Стадіон Чорноморець в Одесі, на якому грає свої домашні матчі одноіменна команда, буде продано з аукціону.

Згідно із повідомленням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, арену виставлено на продаж через початок реалізації майна ПАО Імексбанк.

Стартова ціна об'єкту - 1,39 міліардів гривень.

Зазначимо, що ця банківська установа була спонсором одеської команди, проте у травні 2015 року його було ліквідовано після декількох місяців тимчасового адміністрування.

Цікаво, що на початку травня директор арени Сергій Сиволап спростував інформацію про продаж.

Як відомо, Чорноморець залишив топ-дивізіон першості України, поступившись у стикових матчах представнику Першої ліги Полтаві.

Після матчу фанати Чорноморця побили головного тренера команди Костянтина Фролова.