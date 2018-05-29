В Азербайджані зробили заяву щодо українського тренера

Роман Григорчук

В азербайджанській Габалі вирішили не продовжувати співробітництво з українським спеціалістом Романом Григорчуком.

Про це йдеться в офіційній заяві прес-служби команди.

"На зустрічі після фіналу Кубку Азербайджану було прийнято рішення не продовжувати контракт між Габалою та Романом Григорчуком. Ми бажаємо йому успіхів у подальшій кар'єрі та житті", - сказано у повідомленні.

Зазначимо, що Григорчук працював із Габалою з 2015 року - після того, як він завершив доволі успішний відрізок кар'єри в одеському Чорноморці.

Під керівництвом українця його підопічні двічі ставали віце-чемпіонома Азербайджану, двічі фінішували на третьому місці, двічі доходили до фіналу Кубку Азербайджану і двічі пробивалася в груповий етап Ліги Європи.

Нагадаємо, після поразки у фіналі Кубку Азербайджану-2017/18 від команди ще одного українця Юрія Максимова Кешли Григорчук заявив, що йде з Габали.

Раніше повідомлялося, що Григорчуку запропонували очолити збірну Латвії.

Крім того, Юрій Максимов також планує залишитися працювати в Казахстані.