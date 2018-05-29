Легендарного тренера з України нагородили в УЄФА. ФОТО

Знаменитий тренер Дніпро Євген Кучеревський, який керував командою у нульових роках, отримав визнання в УЄФА.

Так, його було посмертно нагороджено орденом За заслуги.

Нагороду отримувала онучка тренера Юлія - орден особисто вручив президент УЄФА Александер Чеферін, повідомляє офіційний сайт ФФУ.

Онучка Кучеревського та Александер Чеферін/ФФУ

Таким чином, Кучеревський, який загинув в автокатастрофі у 2006 році, став другим представником України, який удостоївся подібної нагороди. Раніше, теж посмертно, УЄФА нагородила Валерія Лобановського.

Орден УЄФА "За заслуги" засновано у 1998 році для нагородження осіб, які зробили вагомий внесок в розвиток європейського футболу.

Ініціативу щодо нагородження висувають національні федерації, проте остаточне рішення приймає виконком УЄФА.

Нагадаємо, виконком УЄФА відбувся у Києві напередодні фіналу Ліги чемпіонів-2017/18.