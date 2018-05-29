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29.05.2018  21:55

Роналду не залишить Реал, проте він хоче змін: подробиці можливої революції у кар'єрі зіркового гравця

 Криштіану Роналду хоче залишитися у Реалі

Криштіану Роналду не буде йти із мадридського Реала. 

Про це розповів у колонці в авторитетному виданні AS його друг та журналіст Нуну Гомеш. 

За словами Гомеша, Криштіану любить Реал і не бачить себе в іншому клубі, проте його дратує один факт. 

"Я не думаю, що Криштіану піде, проте він дуже роздратований тим, що йому так і не продовжили контракт на покращених фінансових умовах. Я впевнений, що Реал і Роналду все-таки дійдуть до згоди у даному питанні, адже Криштіану - кращий в світі гравець. Але абсолютно очевидно, що йому недоплачують. Він хоче до себе такого ж ставлення, як у Барселоні шанують і поважають Хаві, Іньєсту і Мессі", - написав журналіст.

"З усіма ними були продовжені контракти на покращених умовах. А це робить гравця щасливим, задоволеним. Зазначу, що відносини між Роналду і Флорентіно Пересом помітно охололи. Президент обіцяв, що продовжить контракт гравцеві і збільшить йому зарплату. Коли Роналду звернувся з проханням продовжити угоду, йому відповіли, що зараз не найкращий час. Сезон завершився, і нічого не сталося. Для Роналду немає кращого клубу, ніж Реал. Він любить Мадрид. Ним цікавляться ПСЖ і Манчестер Юнайтед, але він не хоче нікуди йти. Криштіану переконаний, що саме у Реалі він завоює більше трофеїв і Золотих м'ячів", - додав Гомеш. 

Нагадаємо, одразу після фіналу Ліги чемпіонів, в якому Реал здолав Ліверпуль, Роналду натякнув, що може залишити Королівський клуб.  

Також стало відомо, що Роналду потрапив у символічну збірну Ліги чемпіонів-2017/18.





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