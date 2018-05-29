Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
225 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
29.05.2018  22:13

Динамо домовилося про трансфер бразильського хавбека - журналіст

 Че Че

Динамо завершило переговори із бразильським Палмейрасом щодо трансферу центрхава Че Че.

Найближчим часом 25-річний гравець переїде у Київ та підпише із киянами 5-річний контракт, написав у своїй колонці на UOL журналіст Алешандру Праетцель.

Президент Динамо Ігор Суркіс заплатить за трансфер 4,8 мільйони євро, тоді як портал Transfermarkt оцінює бразильця у 3 мільйони. 

Нагадаємо, у середині травня Суркіс говорив, що збирається підсилити Динамо декількома футболістами.

Зазначимо, що Динамо та Палмейрас пов'язують доволі активні стосунки у трансферах. Так, у цю команду у 2015 році екс-вінгер киян Дуду. А у 2006 році з команди із Сан-Паулу у місто на Дніпрі переїхав центрхав Карлос Корреа. Цікаво, що Корреа провів у Динамо декілька непоганих сезонів, а виступав саме на позиції, де зараз грає Че Че. 





Читай також
Колишній футболіст Динамо гратиме в бразильській Серії Б
Нападник Динамо може продовжити кар'єру в чемпіонаті Сербії
Тренер Динамо зустрівся із Суркісом щодо можливих трансферів
Коваль повертається в Динамо, долю Бойка вирішить Бешикташ - Хацкевич
Позбавитись від баласту: Динамо виставило на трансфер трьох легіонерів
Останні публікації
14.05.2018
Інше

Ставки на події в спортивному світі – нюанси

 
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей

Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
 
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
Усі публікації
Новини
22:13
Футбол. Динамо домовилося про трансфер бразильського хавбека - журналіст
21:55
Футбол. Роналду не залишить Реал, проте він хоче змін: подробиці можливої революції у кар'єрі зіркового гравця
21:22
Теніс. Стаховський повторив минулорічний успіх, вийшовши у другий раунд Roland Garros
20:53
Футбол. Легендарного тренера з України нагородили в УЄФА. ФОТО
20:22
Теніс. Майже 500 днів потому: знаменита американка успішно повернулася у Grand Slam
19:59
Футбол. В Азербайджані зробили заяву щодо українського тренера
19:48
Теніс. Світоліна: Поки мої відносини із Парижем та Ролан Гаррос складаються добре
19:27
Футбол. Стадіон Чорноморця продадуть з аукціону: названо початкову ціну
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
26.04.2018

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!