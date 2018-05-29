Динамо домовилося про трансфер бразильського хавбека - журналіст
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Динамо завершило переговори із бразильським Палмейрасом щодо трансферу центрхава Че Че.
Найближчим часом 25-річний гравець переїде у Київ та підпише із киянами 5-річний контракт, написав у своїй колонці на UOL журналіст Алешандру Праетцель.
Президент Динамо Ігор Суркіс заплатить за трансфер 4,8 мільйони євро, тоді як портал Transfermarkt оцінює бразильця у 3 мільйони.
Нагадаємо, у середині травня Суркіс говорив, що збирається підсилити Динамо декількома футболістами.
Зазначимо, що Динамо та Палмейрас пов'язують доволі активні стосунки у трансферах. Так, у цю команду у 2015 році екс-вінгер киян Дуду. А у 2006 році з команди із Сан-Паулу у місто на Дніпрі переїхав центрхав Карлос Корреа. Цікаво, що Корреа провів у Динамо декілька непоганих сезонів, а виступав саме на позиції, де зараз грає Че Че.
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