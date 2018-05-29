Зображення Роналду зникло з офіційного сайту Реала. ФОТО

Криштіану Роналду

Фотографія нападника Реала Криштіану Роналду зникла з офіційної сторінки інтернет-магазину клубу.

На даний момент на місці, де має красуватися обличчя головної зірки команди залишилася лише футболка із написом його прізвища та номером. При цьому усі інші партнери португальця залишилися на своїх місцях.

Цікаво, що ситуацію із фото Роналду помітили ЗМІ ще вдень 29 травня.

Нагадаємо, одразу після фіналу Ліги чемпіонів, в якому Реал здолав Ліверпуль, Роналду натякнув, що може залишити Королівський клуб.

Проте згодом журналіст та друг зірки заявив, що Роналду залишиться у Реалі, проте хоче підвищення зарплати.