Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
578 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]29.05.2018 22:47
Зображення Роналду зникло з офіційного сайту Реала. ФОТО
|Криштіану Роналду
Фотографія нападника Реала Криштіану Роналду зникла з офіційної сторінки інтернет-магазину клубу.
На даний момент на місці, де має красуватися обличчя головної зірки команди залишилася лише футболка із написом його прізвища та номером. При цьому усі інші партнери португальця залишилися на своїх місцях.
Цікаво, що ситуацію із фото Роналду помітили ЗМІ ще вдень 29 травня.
Нагадаємо, одразу після фіналу Ліги чемпіонів, в якому Реал здолав Ліверпуль, Роналду натякнув, що може залишити Королівський клуб.
Проте згодом журналіст та друг зірки заявив, що Роналду залишиться у Реалі, проте хоче підвищення зарплати.
Читай також
Останні публікації
14.05.2018
Інше
Інше
Ставки на події в спортивному світі – нюанси
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
29.05.2018
|
26.04.2018
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій