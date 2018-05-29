Албанія перед зустріччю із збірною України розгромлена у товариському матчі

Албанія, у якої 3 червня заплановано спаринг із Україною, розгромно поступилася збірній Косова у товариському матчі.

У поєдинку, який відбувся у Цюриху, було зафіксовано перемогу номінальних гостей 3:0.

У складі переможців дубль зробив Арбер Зенелі. Ще один м'яч забив Едон Жегрова.

Нагадаємо, збірна Косова була суперником України по кваліфікації ЧС-2018. Українці двічі обіграли цю команду - 3:0 та 2:0.

Як відомо, матч Албанія - Україна перебуває під загрозою скасування через неналежний стан газону на стадіоні у французькому Евіані.

Раніше повідомлялося, що екс-президент ФФУ Григорій Суркіс жорстко висловився щодо скандалу із матчем проти Албанії.