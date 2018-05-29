Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
284 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]29.05.2018 23:18
Албанія перед зустріччю із збірною України розгромлена у товариському матчі
Албанія, у якої 3 червня заплановано спаринг із Україною, розгромно поступилася збірній Косова у товариському матчі.
У поєдинку, який відбувся у Цюриху, було зафіксовано перемогу номінальних гостей 3:0.
У складі переможців дубль зробив Арбер Зенелі. Ще один м'яч забив Едон Жегрова.
Нагадаємо, збірна Косова була суперником України по кваліфікації ЧС-2018. Українці двічі обіграли цю команду - 3:0 та 2:0.
Як відомо, матч Албанія - Україна перебуває під загрозою скасування через неналежний стан газону на стадіоні у французькому Евіані.
Раніше повідомлялося, що екс-президент ФФУ Григорій Суркіс жорстко висловився щодо скандалу із матчем проти Албанії.
Читай також
Останні публікації
14.05.2018
Інше
Інше
Ставки на події в спортивному світі – нюанси
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
29.05.2018
|
26.04.2018
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій