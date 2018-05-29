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Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
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29.05.2018  23:18

Албанія перед зустріччю із збірною України розгромлена у товариському матчі

 

Албанія, у якої 3 червня заплановано спаринг із Україною, розгромно поступилася збірній Косова у товариському матчі.

У поєдинку, який відбувся у Цюриху, було зафіксовано перемогу номінальних гостей 3:0. 

У складі переможців дубль зробив Арбер Зенелі. Ще один м'яч забив Едон Жегрова. 

Нагадаємо, збірна Косова була суперником України по кваліфікації ЧС-2018. Українці двічі обіграли цю команду - 3:0 та 2:0. 

Як відомо, матч Албанія - Україна перебуває під загрозою скасування через неналежний стан газону на стадіоні у французькому Евіані.  

Раніше повідомлялося, що екс-президент ФФУ Григорій Суркіс жорстко висловився щодо скандалу із матчем проти Албанії.





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