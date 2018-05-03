Тренер Роми: Це був майже ідеальний матч

Еусебіо Ді Франческо

Рома провела проти Ліверпуля майже ідеальний матч.

Про це заявив наставник команди Еусебіо Ді Франческо, пише УЄФА.

"Хлопці створили щось неймовірне. Повірте, футболістам дуже непросто було вирвати перемогу, адже ми подарували супернику два голи і поступалися з рахунком 1:2", - сказа він.

"Це був майже ідеальний матч. І він повинен переконати нас в тому, що ми здатні досягати результату на такому рівні", - підсумував тренер.