Клопп про вихід у фінал: Реалу також пощастило

Юрген Клопп

Ліверпуль заслужив зіграти у фіналі Ліги чемпіонів.

Про це після гри з Ромою заявив тренер клубу Юрген Клопп, пише УЄФА.

"Для більшості наших гравців це був перший півфінал в кар'єрі. Цілком нормально, що в такій ситуації вони нервували. Але ми на 100% заслужили право зіграти в фіналі", - сказав він.

"Разом з тим, ми поступилися по ділу. Але давайте дивитися правді в очі - Реалу пощастило і вчора ввечері, і в чвертьфінальному протистоянні з Ювентусом. Тепер у нас є два тижні на підготовку до фіналу. Вирушимо до Києва і зробимо все можливе для перемоги", - підсумував Клопп.

Раніше була інформація, що Ліверпуль встановив єврокубковий рекорд.