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290 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]03.05.2018 09:33
Відомий лоукостер потролив фанатів Ліверпуля на рахунок київського фіналу
Лоукост-авіакомпанія Ryanair пожартувала над уболівальниками Ліверпуля з приводу фіналу Ліги чемпіонів в Києві.
Про це вона написала у Твіттері після другого матчу мерсисайдців з Ромою.
Reports in from Rome that Liverpool fans' jubilation has turned to disappointment after they heard we don't start flying to Kiev until October 😃 #ROMLIV #ChampionsLeague #RomaLiverpool pic.twitter.com/Zy6Dp5G5ye— Ryanair (@Ryanair) 2 травня 2018 р.
"Згідно чуток із Риму, радість уболівальників Ліверпуля перетворилося в розчарування, коли вони почули, що ми не почнемо літати до Києва раніше жовтня", - пожартували в компанії.
Відзначимо, що ірландська авіакомпанія почне літати до Києва в вересні 2018-го року.
Раніше була інформація, що Ліверпуль зіграє з Реалом у фіналі Ліги чемпіонів.
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