Відомий лоукостер потролив фанатів Ліверпуля на рахунок київського фіналу

Лоукост-авіакомпанія Ryanair пожартувала над уболівальниками Ліверпуля з приводу фіналу Ліги чемпіонів в Києві.

Про це вона написала у Твіттері після другого матчу мерсисайдців з Ромою.

Reports in from Rome that Liverpool fans' jubilation has turned to disappointment after they heard we don't start flying to Kiev until October 😃 #ROMLIV #ChampionsLeague #RomaLiverpool pic.twitter.com/Zy6Dp5G5ye — Ryanair (@Ryanair) 2 травня 2018 р.

"Згідно чуток із Риму, радість уболівальників Ліверпуля перетворилося в розчарування, коли вони почули, що ми не почнемо літати до Києва раніше жовтня", - пожартували в компанії.

Відзначимо, що ірландська авіакомпанія почне літати до Києва в вересні 2018-го року.

Раніше була інформація, що Ліверпуль зіграє з Реалом у фіналі Ліги чемпіонів.