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03.05.2018  09:33

Відомий лоукостер потролив фанатів Ліверпуля на рахунок київського фіналу

 

Лоукост-авіакомпанія Ryanair пожартувала над уболівальниками Ліверпуля з приводу фіналу Ліги чемпіонів в Києві.

Про це вона написала у Твіттері після другого матчу мерсисайдців з Ромою.

"Згідно чуток із Риму, радість уболівальників Ліверпуля перетворилося в розчарування, коли вони почули, що ми не почнемо літати до Києва раніше жовтня", - пожартували в компанії.

Відзначимо, що ірландська авіакомпанія почне літати до Києва в вересні 2018-го року.

Раніше була інформація, що Ліверпуль зіграє з Реалом у фіналі Ліги чемпіонів.





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