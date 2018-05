Відомий лоукостер потролив фанатів Ліверпуля на рахунок київського фіналу

Лоукост-авіакомпанія Ryanair пожартувала над уболівальниками Ліверпуля з приводу фіналу Ліги чемпіонів в Києві.

Про це вона написала у Твіттері після другого матчу мерсисайдців з Ромою.

Reports in from Rome that Liverpool fans' jubilation has turned to disappointment after they heard we don't start flying to Kiev until October 😃 #ROMLIV #ChampionsLeague #RomaLiverpool pic.twitter.com/Zy6Dp5G5ye