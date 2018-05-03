Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
169 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]03.05.2018 10:08
Наполі цікавиться тренером Шахтаря
|Паулу Фонсека
Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека все ще входить в шорт-лист Наполі.
Про це повідомляє Corriere dello Sport.
Раніше серед кандидатів також були головний тренер Сампдорії Марко Джампаоло і тренер Валенсії Марселіно Гарсія Тораль.
В оновленому списку Тораль відсутній. У новий шорт-лист входять Унаї Емері, який в кінці сезону залишає ПСЖ, і головний тренер СПАЛ Леонардо Семплічі.
Раніше повідомлялося, що рішення про майбутнє Сарри в Наполі буде прийнято до кінця травня, пише tribuna.com.
Як відомо, Фонсека може зайняти місце легендарного Венгера.
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