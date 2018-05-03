Наполі цікавиться тренером Шахтаря

Паулу Фонсека

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека все ще входить в шорт-лист Наполі.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Раніше серед кандидатів також були головний тренер Сампдорії Марко Джампаоло і тренер Валенсії Марселіно Гарсія Тораль.

В оновленому списку Тораль відсутній. У новий шорт-лист входять Унаї Емері, який в кінці сезону залишає ПСЖ, і головний тренер СПАЛ Леонардо Семплічі.

Раніше повідомлялося, що рішення про майбутнє Сарри в Наполі буде прийнято до кінця травня, пише tribuna.com.

Як відомо, Фонсека може зайняти місце легендарного Венгера.