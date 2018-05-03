Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
498 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]03.05.2018 10:47
Український тренер залишить московський Спартак
|Роман Пилипчук
Асистент головного тренера Спартака Роман Пилипчук покине клуб після закінчення сезону.
Про це заявив сам спеціаліст.
"Рішення про те, щоб після цього сезону відновити самостійну роботу, визрівало у мене давно. Воно ніяк не залежало від підсумків чемпіонату Росії, тому і вирішив сказати про це зараз, а не після завершення першості", - цитує українця Спорт-Экспресс.
Як відомо, Пилипчук самостійно працював в Олімпіку, латвійському Спартаку і молодіжній збірній Таджикистану.
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