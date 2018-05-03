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03.05.2018  10:47

Український тренер залишить московський Спартак

Роман Пилипчук

Асистент головного тренера Спартака Роман Пилипчук покине клуб після закінчення сезону.

Про це заявив сам спеціаліст.

"Рішення про те, щоб після цього сезону відновити самостійну роботу, визрівало у мене давно. Воно ніяк не залежало від підсумків чемпіонату Росії, тому і вирішив сказати про це зараз, а не після завершення першості", - цитує українця Спорт-Экспресс.

Як відомо, Пилипчук самостійно працював в Олімпіку, латвійському Спартаку і молодіжній збірній Таджикистану.





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