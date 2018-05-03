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157 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]03.05.2018 11:05
Рома привітала Салаха з виходом у фінал Ліги чемпіонів
|Мохамед Салах
Рома привітала свого екс-футболіста нападника Ліверпуля Мохамеда Салаха з виходом у фінал Ліги чемпіонів.
It hurts so much that #ASRoma’s incredible dream of going all the way to Kiev is over but you’ll be there in your new colours.— AS Roma English (@ASRomaEN) 2 травня 2018 р.
Good luck in the #UCL final @MoSalah#ForzaRoma #YNWA pic.twitter.com/BOsVgoKLjI
Раніше була інформація, що Ліверпуль готовий вдвічі покращити умови Салаху.
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