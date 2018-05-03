Захисник Шахтаря тренується окремо від команди

Іван Ордець

Захисник Шахтаря Іван Ордець на відкритому тренуванні займався окремо від загальної групи.

Футболіст виконував бігову роботу.

Як відомо, останній матч Ордець провів на лаві запасних.

Всього в поточному сезоні 25-річний українець провів 26 матчів і зробив 1 гольовий пас.

Раніше була інформація, що четверо гравців Шахтаря готуються за індивідуальною програмою перед матчем з Зорею.