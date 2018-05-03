Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
435 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]03.05.2018 12:57
Захисник Шахтаря тренується окремо від команди
|Іван Ордець
Захисник Шахтаря Іван Ордець на відкритому тренуванні займався окремо від загальної групи.
Футболіст виконував бігову роботу.
Як відомо, останній матч Ордець провів на лаві запасних.
Всього в поточному сезоні 25-річний українець провів 26 матчів і зробив 1 гольовий пас.
Раніше була інформація, що четверо гравців Шахтаря готуються за індивідуальною програмою перед матчем з Зорею.
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