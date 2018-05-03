Китайський клуб пропонує Іньєсті контракт на 80 мільйонів

Андрес Іньєста

Півзахисник Барселони Андрес Іньєста, який раніше оголосив про відхід з каталонського клубу після закінчення сезону, отримав пропозицію від Чунцін Ліфань.

За інформацією Sport.es, китайський клуб пропонує 33-річному хавбеку підписати трирічний контракт на суму 81 мільйон євро.

Таким чином, Іньєста може стати одним з найбільш високооплачуваних футболістів у світі, пише ua-football.com.

Раніше повідомлялося, що ЗМІ дізналися справжню причину, чому Іньєста залишив Барселону.