Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
181 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]03.05.2018 13:12
Китайський клуб пропонує Іньєсті контракт на 80 мільйонів
|Андрес Іньєста
Півзахисник Барселони Андрес Іньєста, який раніше оголосив про відхід з каталонського клубу після закінчення сезону, отримав пропозицію від Чунцін Ліфань.
За інформацією Sport.es, китайський клуб пропонує 33-річному хавбеку підписати трирічний контракт на суму 81 мільйон євро.
Таким чином, Іньєста може стати одним з найбільш високооплачуваних футболістів у світі, пише ua-football.com.
Раніше повідомлялося, що ЗМІ дізналися справжню причину, чому Іньєста залишив Барселону.
Читай також
Останні публікації
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
|
26.04.2018
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій