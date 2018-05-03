Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
921 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]03.05.2018 13:37
Екс-гравець збірної України поїде грати в США
Колишній хавбек Металіста-1925 і збірної України Едмар став гравцем американського ФК Харрикейн.
Про це повідомляють офіційний сайт клубу, а також сам гравець у своєму Instagram.
Також півзахисник отримав посаду посла в Східній Європі. Там Едмар буде шукати українських і російських талантів для американських коледжів і професійних команд.
"Це новий етап мого життя, радий, що можу ще займатися тим, що люблю - грати в футбол і бути одним з керівників в команді в США", - написав футболіст.
Раніше була інформація, що Едмар може повернутись в клуб з чемпіонату України.
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