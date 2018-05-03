Екс-гравець збірної України поїде грати в США

Колишній хавбек Металіста-1925 і збірної України Едмар став гравцем американського ФК Харрикейн.

Про це повідомляють офіційний сайт клубу, а також сам гравець у своєму Instagram.

Також півзахисник отримав посаду посла в Східній Європі. Там Едмар буде шукати українських і російських талантів для американських коледжів і професійних команд.

"Це новий етап мого життя, радий, що можу ще займатися тим, що люблю - грати в футбол і бути одним з керівників в команді в США", - написав футболіст.

Раніше була інформація, що .