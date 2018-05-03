ПСЖ готовий підписати зіркового новачка Барселони

Усман Дембеле

ПСЖ у літнє трансферне вікно планує придбати нападника Барселони Усмана Дембеле.

Про це повідомляє Don Balon.

Екс-наставник дортмундської Боруссії Томас Тухель, який змінить Унаї Емері на тренерському містку ПСЖ після закінчення сезону, хотів би бачити Дембеле в складі парижан, пише football24.ua.

Раніше лунала інформація, що Барселона хоче віддати молодого француза в оренду.