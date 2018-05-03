Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
289 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]03.05.2018 13:52
ПСЖ готовий підписати зіркового новачка Барселони
|Усман Дембеле
ПСЖ у літнє трансферне вікно планує придбати нападника Барселони Усмана Дембеле.
Про це повідомляє Don Balon.
Екс-наставник дортмундської Боруссії Томас Тухель, який змінить Унаї Емері на тренерському містку ПСЖ після закінчення сезону, хотів би бачити Дембеле в складі парижан, пише football24.ua.
Раніше лунала інформація, що Барселона хоче віддати молодого француза в оренду.
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