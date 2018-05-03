Чемпіон УПЛ не потрапить в перший кошик групового етапу ЛЧ-2018/19
Чемпіон УПЛ не потрапить в перший кошик наступного жеребкування групового етапу ЛЧ.
Оскільки перший кошик формується з чемпіонів країн, які входять в топ-8 асоціацій по рейтингу коефіцієнтів УЄФА, Україна мала шанси мати свого представника в даному кошику.
Але також за регламентом переможець ЛЧ безпосередньо потрапляє в перший кошик замість команди з країни, яка займає 8-е місце в рейтингу коефіцієнтів УЄФА.
У фіналі зіграють Ліверпуль і Реал, які не зможуть стати чемпіонами своїх країн в поточному сезоні через те, що Ман Сіті і Барселона виграли АПЛ і Ла Лігу достроково.
Український клуб міг потрапити в кошик, якби, наприклад, Баварія виграла ЛЧ в цьому сезоні, оскільки вона вже є чемпіоном Німеччини достроково.
Зараз собі гарантували участь в груповому етапі ЛЧ 2018/19 Барселона, Атлетико, Реал, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Баварія, Ювентус, Наполі і ПСЖ, пише "Команда №1".
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