Чемпіон УПЛ не потрапить в перший кошик групового етапу ЛЧ-2018/19

Чемпіон УПЛ не потрапить в перший кошик наступного жеребкування групового етапу ЛЧ.

Оскільки перший кошик формується з чемпіонів країн, які входять в топ-8 асоціацій по рейтингу коефіцієнтів УЄФА, Україна мала шанси мати свого представника в даному кошику.

Але також за регламентом переможець ЛЧ безпосередньо потрапляє в перший кошик замість команди з країни, яка займає 8-е місце в рейтингу коефіцієнтів УЄФА.

У фіналі зіграють Ліверпуль і Реал, які не зможуть стати чемпіонами своїх країн в поточному сезоні через те, що Ман Сіті і Барселона виграли АПЛ і Ла Лігу достроково.

Український клуб міг потрапити в кошик, якби, наприклад, Баварія виграла ЛЧ в цьому сезоні, оскільки вона вже є чемпіоном Німеччини достроково.

Зараз собі гарантували участь в груповому етапі ЛЧ 2018/19 Барселона, Атлетико, Реал, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Баварія, Ювентус, Наполі і ПСЖ, пише "Команда №1".