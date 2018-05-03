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03.05.2018  14:38

Бензема перевершив Мессі у півфіналах Ліги чемпіонів

Карім Бензема

Форвард Реала Карім Бензема перевершив Ліонеля Мессі.

Як повідомляє Marca, на рахунку француза 4 голи у 12 півфінальних поєдинках Ліги чемпіонів: дубль у ворота Баварії у поточному розіграші, гол Баварії у сезоні 2013/14 та м'яч у ворота Борусії Дортмунд у сезоні 2012/13.

Лідер Барселони Ліонель Мессі також забив 4 голи у півфіналах Ліги чемпіонів, але йому для цього показника знадобилося 13 матчів, пише football24.ua.

Нагадаємо, у цьогорічному фіналі Ліги чемпіонів зустрінуться Реал та Ліверпуль.





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