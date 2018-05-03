Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
107 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]03.05.2018 15:08
Миколаїв-2 забив вісім голів Металургу в матчі 28-го туру Другої ліги
Миколаїв-2 забив вісім голів Металургу в матчі 28-го туру Другої ліги.
Як відомо, напередодні Дніпро-1 вийшов до Першої ліги.
Друга ліга
28-й тур
Група Б
3 травня
Металург Запоріжжя - Миколаїв-2 0:8 (0:2, 0:6)
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