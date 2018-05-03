Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
362 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]03.05.2018 15:36
Тренер Металіст 1925 подав у відставку
|Олександр Іванов / Фото ФК Металіст 1925
Після розгромної поразки з рахунком 1:4 від горностаївського Миру, головний тренер Металіста 1925 Олександр Іванов повідомив керівництво клубу про свою відставку.
Про це пише сайт клубу.
3-го травня команда зібралася на тренувальній базі, де вже екс-наставник попрощався з футболістами і персоналом.
Перед початком тренувального заняття генеральний директор ФК Металіст 1925 Володимир Лінке повідомив, що готувати команду до матчу з Таврією буде Сергій Ралюченко.
Раніше повідомлялося, що Металіст 1925 попрощався з трьома футболістами.
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