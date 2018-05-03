Тренер Металіст 1925 подав у відставку

Олександр Іванов / Фото ФК Металіст 1925

Після розгромної поразки з рахунком 1:4 від горностаївського Миру, головний тренер Металіста 1925 Олександр Іванов повідомив керівництво клубу про свою відставку.

Про це пише сайт клубу.

3-го травня команда зібралася на тренувальній базі, де вже екс-наставник попрощався з футболістами і персоналом.

Перед початком тренувального заняття генеральний директор ФК Металіст 1925 Володимир Лінке повідомив, що готувати команду до матчу з Таврією буде Сергій Ралюченко.

Раніше повідомлялося, що Металіст 1925 попрощався з трьома футболістами.