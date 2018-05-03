Атлетико - Арсенал, Зальцбург - Арсенал: прогноз букмекерів на матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги Європи
3 травня відбудуться матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги Європи-2017/18.
Так, іспанський Атлетико прийматиме англійський Арсенал, а австрійський Зальцбург - французький Марсель.
Букмекери вважають, що після нічиєї 1:1 у першому матчі між Арсеналом та Атлетико у англійців не багато шансів на успіх та вихід у фінал.
Так на те, що саме лондонці зіграють у вирішальному поєдинку турніру у 16 травня у французькому Ліоні, можна поставити з показником 3,40, тоді як Атлетико котирується із коефіцієнтом 1,30.
Що стосується матчу у Мадриді, то тут букмекери дають розклади - 1,75 - 3,60 - 4,80.
В іншій парі, після перемоги Марселя вдома 2:0, аналітики ще більш однозначні у своїх прогнозах - 1,10 на прохід французів, 6,50 - австрійців.
При цьому розклади на матч наступні - 2,10 - 3,60 - 3,25.
Нагадаємо, раніше головний тренер Арсенала Арсен Венгер назвав результат матчу у Лондоні найгіршим, що могло статися.
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