Фред зробив важливу заяву щодо свого майбутнього у Шахтарі

Фред/ФК Шахтар

Півзахисник донецького Шахтаря Фред поки що думає лише про виступи за донецьку команду.

Незважаючи на повідомлення ЗМІ про те, що бразилець майже завершив перехід у Манчестер Юнайтед, він досі не визначився із своїм майбутнім.

"Цим (питаннями працевлаштування - ред.) займаються мої агенти. Упевнений, вони виберуть для мене найкраще. Поки я в Шахтарі, повністю сфокусований на його метою і працюю до останньої хвилини дії контракту", - цитує центрхава офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, британська преса повідомляє, що Фред перейде в МЮ влітку за 57 мільйонів євро. Це буде трансферний рекорд для гравця, який виступає за український клуб.

Раніше повідомлялося, що Фред потрапив у сферу інтересів ПСЖ.