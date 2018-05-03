Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
836 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]03.05.2018 16:44
Фред зробив важливу заяву щодо свого майбутнього у Шахтарі
|Фред/ФК Шахтар
Півзахисник донецького Шахтаря Фред поки що думає лише про виступи за донецьку команду.
Незважаючи на повідомлення ЗМІ про те, що бразилець майже завершив перехід у Манчестер Юнайтед, він досі не визначився із своїм майбутнім.
"Цим (питаннями працевлаштування - ред.) займаються мої агенти. Упевнений, вони виберуть для мене найкраще. Поки я в Шахтарі, повністю сфокусований на його метою і працюю до останньої хвилини дії контракту", - цитує центрхава офіційний сайт Шахтаря.
Нагадаємо, британська преса повідомляє, що Фред перейде в МЮ влітку за 57 мільйонів євро. Це буде трансферний рекорд для гравця, який виступає за український клуб.
Раніше повідомлялося, що Фред потрапив у сферу інтересів ПСЖ.
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