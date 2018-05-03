Лідер Динамо вийшов на поле вперше за понад 6 місяців. ВІДЕО

Сергій Сидорчук зіграв за дубль Динамо проти Маріуполя/ФК Динамо

Капітан Динамо Сергій Сидорчук взяв участь у матчі першості U-21 проти Маріуполя.

Сидорчук вийшов на поле на заміну на 75-й хвилині матчу 30-го туру при рахунку 2:2, а вже у доданий арбітром час підопічні Юрія Мороза забили (відзначився Богдан Лєднєв) та довели поєдинок до переможного кінця.

Зазначимо, що Сидорчук востаннє виходив на поле 19 жовтня 2017 року - у матчі групового турніру Ліги Європи проти Янг Бойз (2:2) центрхав отримав серйозну травму, після чого йому прийшлося лягти на операційний стіл.

Вже декілька тижнів Сидорчук тренується в загальній групі, проте відчути гру йому дали можливість лише зараз.

Нагадаємо, що 4 травня у Києві Динамо прийматиме Маріуполь у 30-му турі першості Прем'єр-ліги.