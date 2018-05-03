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03.05.2018  17:29

Зірці МЮ нульових так і не дали розпочати кар'єру у боксі

 Ріо Фердинад/Facebook

Екс-захисник Манчестер Юнайтед Ріо Фердінанд, який завершив виступи у великому футболі декілька років тому, зробив заяву щодо своєї кар'єри у боксі. 

Так, на своїх сторінках у Twitter та Facebook Ріо повідомив, що він вішає рукавички на цвях, так і не провівши жодного бою. 

Причиною цьому стала відмова дати йому ліцензію боксера. 

"Я тренувався по 4-5 разів на тиждень після того, як оголосив, що хочу вийти в ринг і провести бодай один матч. Проте зараз я із великим розчаруванням заявляю, що змушений повісити рукавички на цвях", - написав 195-сантиметровий футболіст.  

"Я отримав підтвердження, що моя заявка на отримання ліцензії більше не буде розглядатися. Мені так і не дали шанс продемонструвати свої можливості та навички у боксі. Я розумію усю небезпеку, яку несуть у собі заняття боксом на професійному рівні і я ніколи не недооцінював її. Але я хотів показати світові, що мати мету та йти до неї - це нормально. Завжди дуже важливо ставитися до усього із відповідальністю та серйозністю, позитивним мисленням. Проте іноді речі можуть повернутися проти тебе", - додав Фердінанд. 

Також Фердінанд висловив подяку своїй команді та тренерам та зазначив, що збирається продовжити заняття боксом для підтримки фізічної форми. 

Зазначимо, що Фердінанд заявив про свої наміри розпочати кар'єру боксера ще восени 2017-го. 

Нагадаємо, що Фердінанд виступав за Вест Гем, Лідс, МЮ та Крістал Пелас. Також за його плечима понад 80 матчів у збірній Англії. З МЮ він виграв 5 чемпіонських титулів та Лігу чемпіонів-2007/08. 

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