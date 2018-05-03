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03.05.2018  17:54

У Шахтарі розповіли про те, як треба грати вирішальні матчі у Прем'єр-лізі

 Футболістам Шахтаря необхідно бути спокійними та зосередженими, вважає Фред/ФК Шахтар

Футболісти Шахтаря у вирішальних поєдинках цього сезону мають бути спокійними, що зберігти перевагу над Динамо та виграти чемпіонат. 

Про це напередодні матчу 30-го туру УПЛ із Зорею заявив центральний півзахисник гірників Фред. 

"Ми повинні діяти спокійно. У поточному сезоні у нас вже були важливі і складні поєдинки, і майбутній - такий самий. Потрібно підійти впевнено, з холодною головою, намагатися контролювати гру, наскільки це можливо, і забивати голи", - каже Фред.

"Із Зорею доведеться важко: суперник стане оборонятися, але ми зобов'язані контролювати гру і показувати наш атакуючий футбол. І навіть якщо не відкриємо рахунок відразу, будемо віддаватися до останньої хвилини і намагатися забити якомога більше", - цитує бразильця офіційний сайт гірників. 

Нагадаємо, що Шахтар випереджає Динамо на три очки. Попереду у команд очна зустріч 19 травня у рамках 32-го туру. Проте за рівної кількості очок гірники мають перевагу по додаткових показниках - зокрема різниці забитих та пропущених голів. 

Додамо, що матч Шахтар - Зоря відбудеться у Харкові 5 травня о 19:30. 

Згодом, 9 травня Динамо та Шахтар зіграють у фіналі Кубку України у Дніпрі





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