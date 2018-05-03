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03.05.2018  18:59

Порошенко зробив заяву щодо матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів Рома - Ліверпуль

 Петро Порошенко та Мартін Каллен

Президент України Петро Порошенко дивився матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів між Ромою та Ліверпулем (4:2).

Про це він розповів під час зустрічі із виконавчим директором UEFA Events SA Мартіном Калленом у Києві. 

"Цьому фіналу (фіналу Ліги чемпіонів у Києві - ред.) передують фантастичні футбольні баталії. Вчора до глибокої ночі дивилися дуже драматичний матч між Ромою та Ліверпулем, це була рекордна кількість голів, і ніхто собі не міг уявити, що команда, яка виграла з рахунком 4:2, не потрапить до фіналу. Тобто рейтинг Києва і бажання бути присутніми є на сьогоднішній день неймовірними", - каже Президент. 

"Я як президент, маю небагато часу, щоб дивитися футбольні матчі. Але вчора ми з дружиною подивилися від початку до кінця матч Роми, і серце боліло за суддівство, і за те, що там хтось рукою зіграв, і офсайд правильно чи неправильно призначили. В такі дні всі, від президента до школяра, перетворюються на звичайних футбольних вболівальників", - цитує Порошенка його прес-служба. 

Нагадаємо, у фіналі ЛЧ-2017/18 на НСК Олімпійський 26 травня зустрінуться Реал та Ліверпуль.

Раніше Порошенко висловився щодо проведення фіналу Ліги чемпіонів у Києві.





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