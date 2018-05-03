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03.05.2018  20:23

ПСЖ може заплатити 100 мільйонів за зірку Тоттенгема, і це - не Кейн

 Крістіан Еріксен

Французький ПСЖ готовий здивувати світ ще одним гучним трансфером.

Керівництво клубу хоче бачити у команді атакувального хава Тоттенгема Крістіана Еріксена і приготувала на здійснення трансферу 100 мільйонів фунтів. 

За інформацією британської преси, 26-річний данець перейде у ПСЖ влітку. 

У нинішньому сезоні його рахунку у нинішньому сезоні 10 голів та 10 гольових передач у 34 матчах за шпор. 

Раніше повідомлялося, що задля виконання умов фінансового фейр-плей у ПСЖ можуть продати у Реал або Неймара, або Кілліана Мбаппе.





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