ПСЖ може заплатити 100 мільйонів за зірку Тоттенгема, і це - не Кейн

Крістіан Еріксен

Французький ПСЖ готовий здивувати світ ще одним гучним трансфером.

Керівництво клубу хоче бачити у команді атакувального хава Тоттенгема Крістіана Еріксена і приготувала на здійснення трансферу 100 мільйонів фунтів.

За інформацією британської преси, 26-річний данець перейде у ПСЖ влітку.

У нинішньому сезоні його рахунку у нинішньому сезоні 10 голів та 10 гольових передач у 34 матчах за шпор.

Раніше повідомлялося, що задля виконання умов фінансового фейр-плей у ПСЖ можуть продати у Реал або Неймара, або Кілліана Мбаппе.