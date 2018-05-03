Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
224 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]03.05.2018 20:23
ПСЖ може заплатити 100 мільйонів за зірку Тоттенгема, і це - не Кейн
|Крістіан Еріксен
Французький ПСЖ готовий здивувати світ ще одним гучним трансфером.
Керівництво клубу хоче бачити у команді атакувального хава Тоттенгема Крістіана Еріксена і приготувала на здійснення трансферу 100 мільйонів фунтів.
За інформацією британської преси, 26-річний данець перейде у ПСЖ влітку.
У нинішньому сезоні його рахунку у нинішньому сезоні 10 голів та 10 гольових передач у 34 матчах за шпор.
Раніше повідомлялося, що задля виконання умов фінансового фейр-плей у ПСЖ можуть продати у Реал або Неймара, або Кілліана Мбаппе.
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