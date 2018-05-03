Павелко хоче подати заявки на проведення в Україні фіналу Ліги Європи та Суперкубку УЄФА

НСК Олімпійський/Сергій Соловей facebook.com/Solovei.Sergii

Президент Федерації футболу України Андрій Павелко оголосив про амбіції поборотися за отримання права на проведення двох вирішальних матчів єврокубкових турнірів.

Мова йде про фінал Ліги Європи та гру за Суперкубок УЄФА, пише zbirna.com.

Павелко повідомив про наміри після того, як у Києві відбулася зустріч із виконавчим директором UEFA Events SA Мартін Калленом, в якій також брав участь і президент України Петро Порошенко.

Нагадаємо, у фіналі ЛЧ-2017/18 на НСК Олімпійський 26 травня зустрінуться Реал та Ліверпуль.

Раніше Порошенко висловився щодо проведення фіналу Ліги чемпіонів у Києві.