КДК ФФУ виніс покарання захиснику Зорі

Олександр Сваток (№ 3)

Захисник Зорі Олександр Сваток, відносно якого було відкрите впровадження у КДК ФФУ, отримав покарання.

Так, стало відомо, що Контрольно-дисциплінарний комітет вирішив виписати Сватку бан на один поєдинок, ще один матч дискваліфікації футболіст отримав умовно, пише zbirna.com.

Нагадаємо, що Сватка покарали за удар ногою футболіста Вереса Жуліо Сезару. При цьому епізод не був помічений головним арбітром матчу Денисом Шурманном.

Додамо, що матч 29-го туру УПЛ Зоря - Верес завершився завершився перемогою луганців 1:0.

Коли розпочнеться дискваліфікація Сватка і чи пропустить він гру 30-го туру УПЛ проти Шахтаря, не повідомляється.

Раніше стало відомо, що у КДК ФФУ винесли покарання футболістам Шахтаря.