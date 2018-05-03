Замість Бернарда - Феррейра: Бешикташ хоче підписати нападника із Шахтаря. ФОТО

Факундо Феррейра (ліворуч)/ФК Шахтар

Бешикташ уклав попередній контракт із бомбардиром Шахтаря Факундо Феррейрою.

Про це повідомляє видання Террикон.

Як підтвердження тому, що аргентинський нападник у наступному сезоні захищатиме кольори орлів, видання надало скан контракту.

У ньому вказано, що Феррейра буде заробляти у середньому 2,15 мільйона євро на рік, а також отримає бонус розміром в 200 тисяч євро, якщо зможе відзначитися більше 20 разів за сезон.

Цікаво, що раніше ЗМІ повідомляли, що у Бешикташ з Шахтаря відправиться Бернард.

Нагадаємо, що Феррейра у цьому сезоні лідирує у бомбардирській гонці УПЛ - на його рахунку 20 голів у 28 матчах. Загалом він провів 38 ігор в усіх турнірах, у яких відзначився 28 разів.

Як повідомлялося, Феррейра може перейти у португальську Бенфіку.

Раніше повідомлялося, що лідер Шахтаря Фред скоріше за все перейде в Манчестер Юнайтед.