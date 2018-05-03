Замість Бернарда - Феррейра: Бешикташ хоче підписати нападника із Шахтаря. ФОТО
|Факундо Феррейра (ліворуч)/ФК Шахтар
Бешикташ уклав попередній контракт із бомбардиром Шахтаря Факундо Феррейрою.
Про це повідомляє видання Террикон.
Як підтвердження тому, що аргентинський нападник у наступному сезоні захищатиме кольори орлів, видання надало скан контракту.
У ньому вказано, що Феррейра буде заробляти у середньому 2,15 мільйона євро на рік, а також отримає бонус розміром в 200 тисяч євро, якщо зможе відзначитися більше 20 разів за сезон.
Цікаво, що раніше ЗМІ повідомляли, що у Бешикташ з Шахтаря відправиться Бернард.
Нагадаємо, що Феррейра у цьому сезоні лідирує у бомбардирській гонці УПЛ - на його рахунку 20 голів у 28 матчах. Загалом він провів 38 ігор в усіх турнірах, у яких відзначився 28 разів.
Як повідомлялося, Феррейра може перейти у португальську Бенфіку.
Раніше повідомлялося, що лідер Шахтаря Фред скоріше за все перейде в Манчестер Юнайтед.
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