Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
473 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]03.05.2018 22:45
Рейтинг УЄФА: Шахтар зберігає позиції, Динамо поступається Ліверпулю
В УЄФА опублікували нову версію рейтингу клубів.
Так, як і у попередніх версіях лідирує у табелі про ранги Реал. А от Баварія піднялася на 2 місце.
Замикає топ-3 - Атлетико, Барселона - четверта.
При цьому найкращий результат в українських клубів - у Шахтаря. Гірники займають 14 сходинку.
Динамо пропустило вперед фіналіста Ліги чемпіонів Ліверпуль - тепер кияни 23-і, а мерсисайдці - 22-гі.
Раніше повідомлялося, що у попередньому клубному рейтингу УЄФА Динамо обійшла Рома.
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