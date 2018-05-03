Рейтинг УЄФА: Шахтар зберігає позиції, Динамо поступається Ліверпулю

В УЄФА опублікували нову версію рейтингу клубів.

Так, як і у попередніх версіях лідирує у табелі про ранги Реал. А от Баварія піднялася на 2 місце.

Замикає топ-3 - Атлетико, Барселона - четверта.

При цьому найкращий результат в українських клубів - у Шахтаря. Гірники займають 14 сходинку.

Динамо пропустило вперед фіналіста Ліги чемпіонів Ліверпуль - тепер кияни 23-і, а мерсисайдці - 22-гі.

Раніше повідомлялося, що у попередньому клубному рейтингу УЄФА Динамо обійшла Рома.