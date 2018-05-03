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165 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]03.05.2018 22:57
Стало відомо про ювілей Венгера у матчі Атлетико - Арсенал
|Арсен Венгер
Головний тренер Арсенала Арсен Венгер проводить 250 єврокубковий поєдинок біля керма лондонців.
Більшу частину своїх поєдинків на міжнародній арені французький спеціаліст, який очолює Арсенал з 1996 року, провів у Лізі чемпіонів - 202.
Варто зазначити, що за цим показником Венгера випереджає лише екс-тренер МЮ Алекс Фергюсон. На його рахунку - 269 поєдинків у єврокубках.
Також близько до Венгера розмістився і колишній керманич Шахтаря Мірча Луческу - 222 матчі (131 у Лізі чемпіонів).
Нагадаємо, у першому матчі 1/2 фіналу Арсенал зіграв із Атлетико внічию 1:1.
Як відомо, Арсен Венгер залишить Арсенал після завершення сезону.
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