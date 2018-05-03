Історія зі скандальним матчем Фенербахче - Бешикташ отримала несподівану розв'язку
|Фенербахче вийшов у фінал Кубку Туреччини
У Бешикташі відмовилися виходити на догравання матчу-відповіді 1/2 фіналу Кубку Туреччини проти Фенербахче.
Таким чином, команді скоріше за все буде зарахована поразка і у фіналі турніру вийде Фенер.
Рішення бойкотувати матч було прийнято на знак протесту проти рішення Турецької федерації футболу, яка, на думку клубу, занадто лояльна до Фенербахче.
Справа в тому, що матч Бешикташа і Фенербахче був зірваний з вини канарок, чиї вболівальники прямо під час гри розбили голову тренеру орлів Шенола Гюнеш, якого довелося госпіталізувати.
Бешикташ вимагав технічну поразку для суперника, але в федерації обмежилися штрафом в 210 тисяч євро і трьома матчами при порожніх трибунах.
Нагадаємо, що Акхісар Євгена Селезньова вийшов у фінал Кубку Туреччини завдяки несподіваному результату у матчі проти Галатасарая.
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