Історія зі скандальним матчем Фенербахче - Бешикташ отримала несподівану розв'язку

Фенербахче вийшов у фінал Кубку Туреччини

У Бешикташі відмовилися виходити на догравання матчу-відповіді 1/2 фіналу Кубку Туреччини проти Фенербахче.

Таким чином, команді скоріше за все буде зарахована поразка і у фіналі турніру вийде Фенер.

Рішення бойкотувати матч було прийнято на знак протесту проти рішення Турецької федерації футболу, яка, на думку клубу, занадто лояльна до Фенербахче.

Справа в тому, що матч Бешикташа і Фенербахче був зірваний з вини канарок, чиї вболівальники прямо під час гри розбили голову тренеру орлів Шенола Гюнеш, якого довелося госпіталізувати.

Бешикташ вимагав технічну поразку для суперника, але в федерації обмежилися штрафом в 210 тисяч євро і трьома матчами при порожніх трибунах.

Нагадаємо, що Акхісар Євгена Селезньова вийшов у фінал Кубку Туреччини завдяки несподіваному результату у матчі проти Галатасарая.