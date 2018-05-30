Тіфозі жорстко пройшлися по скандальному нападнику збірної Італії, той відреагував філософськи. ФОТО
|Маріо Балотеллі
Уболівальники збірної Італії вивісили доволі однозначний банер під час товариського матчу проти Саудівської Аравією (2:1).
"Мій капітан - італійської крові", - написали фанати, явно натякаючи на ганське походження скандального нападника скуадри адзурри Маріо Балотеллі, який відзначив своє повернення у команду голом.
Балотеллі міг вивести на поле свою команду як капітан - про це перед грою говорив керманич італійців Роберто Манчіні. І хоч цього не сталося, тіфозі все-таки відреагували на подібну можливість.
У свою чергу Балотеллі на своїй сторінці в Instagram зробив звернення до фанатів.
"Ми у 2018 році, годі, хлопці. Прокиньтеся!", - написав він.
Раніше була інформація, що Балотеллі може перейти із французької Ніцци у німецьку Боруссію Андрія Ярмоленка.
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