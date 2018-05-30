Тіфозі жорстко пройшлися по скандальному нападнику збірної Італії, той відреагував філософськи. ФОТО

Маріо Балотеллі

Уболівальники збірної Італії вивісили доволі однозначний банер під час товариського матчу проти Саудівської Аравією (2:1).

"Мій капітан - італійської крові", - написали фанати, явно натякаючи на ганське походження скандального нападника скуадри адзурри Маріо Балотеллі, який відзначив своє повернення у команду голом.

Балотеллі міг вивести на поле свою команду як капітан - про це перед грою говорив керманич італійців Роберто Манчіні. І хоч цього не сталося, тіфозі все-таки відреагували на подібну можливість.

У свою чергу Балотеллі на своїй сторінці в Instagram зробив звернення до фанатів.

"Ми у 2018 році, годі, хлопці. Прокиньтеся!", - написав він.

Раніше була інформація, що Балотеллі може перейти із французької Ніцци у німецьку Боруссію Андрія Ярмоленка.