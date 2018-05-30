Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
47 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]30.05.2018 00:23
Нападник Шахтаря висловився щодо майбутнього працевлаштування
|Бернард
Нападник Шахтаря Бернард, у якого у червні завершуєьтся контракт із гірниками, прокоментував можливість переходу у Бешикташ.
За його словами, він хоче приймати осмислене рішення, повідомляє Haber 1903.
"Пропозиція від Бешикташа - доволі привабливий варіант для мене. Проте я б не хотів поспішати із цим", - цитує 25-річного бразильця СпортАрена.
Раніше була інформація, що Бернард тренується на базі Атлетико.
Також повідомлялося, що Бернард може перейти в Челсі.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій