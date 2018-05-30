Нападник Шахтаря висловився щодо майбутнього працевлаштування

Бернард

Нападник Шахтаря Бернард, у якого у червні завершуєьтся контракт із гірниками, прокоментував можливість переходу у Бешикташ.

За його словами, він хоче приймати осмислене рішення, повідомляє Haber 1903.

"Пропозиція від Бешикташа - доволі привабливий варіант для мене. Проте я б не хотів поспішати із цим", - цитує 25-річного бразильця СпортАрена.

Раніше була інформація, що Бернард тренується на базі Атлетико.

Також повідомлялося, що Бернард може перейти в Челсі.