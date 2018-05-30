Нападник Шахтаря не хоче грати в Бразилії

Факундо Феррейра / прес-служба ФК Шахтар

Нападник Шахтаря Факундо Феррейра відмовив Сантосу, щоб продовжити кар'єру в Європі, повідомляє Globo Esporte.

Сантос проявляв інтерес до аргентинця, чий договір з гірниками закінчується в кінці червня. Однак Феррейра відмовив бразильському клубу, мотивуючи своє рішення тим, що не хоче залишати Європу найближчим часом.

Раніше повідомлялося про зацікавленість до форварда з боку Еспаньола, Андерлехта, а також ЦСКА, Спартака і Фенербахче. Сам футболіст схильний до того, щоб перейти в клуб, який представляє західну Європу.

Факундо Феррейра перейшов в Шахтар влітку 2013 року. За його трансфер донеччани заплатили Велес Сарсфілд 9 мільйонів євро.

У сезоні, що завершився 27-річний аргентинець став найкращим бомбардиром команди. На його рахунку 30 голів в 42 поєдинках у всіх турнірах.

Нагадуємо, раніше Факундо Феррейра зворушливо попрощався з клубом.