Нападник Шахтаря не хоче грати в Бразилії
|Факундо Феррейра / прес-служба ФК Шахтар
Нападник Шахтаря Факундо Феррейра відмовив Сантосу, щоб продовжити кар'єру в Європі, повідомляє Globo Esporte.
Сантос проявляв інтерес до аргентинця, чий договір з гірниками закінчується в кінці червня. Однак Феррейра відмовив бразильському клубу, мотивуючи своє рішення тим, що не хоче залишати Європу найближчим часом.
Раніше повідомлялося про зацікавленість до форварда з боку Еспаньола, Андерлехта, а також ЦСКА, Спартака і Фенербахче. Сам футболіст схильний до того, щоб перейти в клуб, який представляє західну Європу.
Факундо Феррейра перейшов в Шахтар влітку 2013 року. За його трансфер донеччани заплатили Велес Сарсфілд 9 мільйонів євро.
У сезоні, що завершився 27-річний аргентинець став найкращим бомбардиром команди. На його рахунку 30 голів в 42 поєдинках у всіх турнірах.
Нагадуємо, раніше Факундо Феррейра зворушливо попрощався з клубом.
Інше
Ставки на події в спортивному світі – нюанси
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
|
26.04.2018
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій