Шальке підписав потенційного конкурента для Коноплянки

Шальке підписав атакуючого півзахисника берлінського Уніона Стівена Скржибскі.

Контракт з 25-річним гравцем розрахований на 3 роки.

Скржибскі - вихованець Уніона, в якому він пройшов всі рівні і в 17 років провів свій перший матч на професійному рівні. У 136 матчах у другій Бундеслізі футболіст забив 29 м'ячів.

Також варто відзначити, що хавбек найбільш комфортно себе почуває на правому фланзі атаки, проте не раз грав і зліва і в центрі півзахисту, пише UA-Football.

Раніше стало відомо, яке місце у рейтингу авторитетного видання посіли Ярмоленко та Коноплянка.