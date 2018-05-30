Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
248 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]30.05.2018 09:41
Шальке підписав потенційного конкурента для Коноплянки
Шальке підписав атакуючого півзахисника берлінського Уніона Стівена Скржибскі.
Контракт з 25-річним гравцем розрахований на 3 роки.
Скржибскі - вихованець Уніона, в якому він пройшов всі рівні і в 17 років провів свій перший матч на професійному рівні. У 136 матчах у другій Бундеслізі футболіст забив 29 м'ячів.
Також варто відзначити, що хавбек найбільш комфортно себе почуває на правому фланзі атаки, проте не раз грав і зліва і в центрі півзахисту, пише UA-Football.
Раніше стало відомо, яке місце у рейтингу авторитетного видання посіли Ярмоленко та Коноплянка.
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